分析》橫向協調凸槌 美夢快變惡夢

達德能源位桃園外海設置的麗威風場，搶下經濟部第一名遴選通過的風場，就在年底取得電業籌設許可之際，卻殺出民航局卡關，認為有飛安疑慮，很可能讓麗威風場開發胎死腹中。此案凸顯跨部會缺乏高效率的行政協調，讓外商心血恐付之一炬。

桃園麗威風場早在2017年通過環評，2018年通過經濟部遴選，取得350MW的開發容量，現在卻成了紙上風場，業者大嘆投入大量成本，卻因政府部門怠惰消極不作為，讓開發案恐最後變成一場夢。

達德3日大動作開記者會指飛安疑慮是「假議題」，目的希望摘除「飛安」大帽子，找到第三公正單位擔任公親，讓陷入膠著開發案，殺出重圍，找到峰迴路轉生機。

近半年來，民航局與達德對飛安疑慮各說各話，毫無交集。令人不解的是，民航局指，從2015年10月，總計23度宣示桃機外海不宜設置風場，但業者指證民航局僅止於表述，過程中從未針對實質問題進行討論跟研究，也完全沒有涉及飛安關鍵的數字、高度、距離等問題，業者針對依法無據的要求，無法接受。

倘若如民航局所言，23度宣示，且歷經五年，那行政部門何以不斷然否決達德麗威風場的遴選資格？如果要讓麗威取得開發入門票，經部責無旁貸更應設法排除所有投資障礙才是。

誠如經長王美花所言，最近幾個風電開發確實更清楚顯示，要在很早的時間就讓大家知道，到底會涉及到多少部會的許可，顯示離岸風電開發過程中遭遇的投資障礙，行政部門應更積極跨部會協調，不能本位主義。倘若涉及人民權利義務，也不應僅是口頭表示，必須立法訂定，明訂飛禁限建範圍，否則無法讓依法行政的外商心服口服。

開發商就曾透露，當初在台灣開發就是看上法規嚴謹，政府治理有制度，但來台投資才發現政府橫向協調有問題，政府內部意見統合經常發生問題，互踢皮球，消極處理引發外商不滿。

上月美國商業環境風險評估公司（BERI）才公布今年第二次評比，台灣在全球50個主要國家中，僅次於瑞士、挪威，拿下全球第三、亞洲第一的好成績，但這樣的成績與外商在台投資受挫相較，實在顯得諷刺。

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