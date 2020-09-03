飛安卡關 達德桃園風場觸礁

達德能源在桃園外海的麗威風場因飛安問題卡關，能源局日前退回籌設許可申請，開發案恐觸礁！經長王美花3日表示，麗威風場無法取得民航局同意飛安許可意見書，「經濟部感到遺憾」。預計明年併網的達德麗威風場陷入膠著，達德指「飛安是假議題」，盼經部給充裕時間釐清飛安疑慮，不急於解除行政契約，否則會衝擊外商來台投資意願。

德商達德能源（Wpd）在桃園的麗威風場，遭民航局以影響桃園機場飛安為由反對開發，達德能源3日痛批這是假議題，並拿出證據強調，經過國內、外第三方單位評估驗證，風場並不影響飛安，呼籲經濟部介入協調。

王美花則表示，麗威風場雖有通過環評，但要取得風場「籌設許可」，必須其他相關單位核准。面對飛安問題，她說，經濟部再三確認，民航局經過非常多評估認定，麗威也持續向民航局說明，但民航局仍依其專業做出最終認定，認為「風場開發確實會影響飛安」，這是主管機關的見解。

王美花說，設立風場會先劃定潛力場址，後續要通過環評及不同機關許可，最終才會核發籌設許可，這些程序都必須符合，若在飛安許可無法通過，「我們也很遺憾」。

據悉，能源局於24日以「要件不符」退回麗威風場電業籌設許可申請，成為環評通過後仍遭退回籌設許可的首座離岸風場。

達德3日大動作召開記者會，提出11項證據證明「飛安是假議題」。董事長王雲怡指出，麗威風場距離桃機第1與第2跑道禁限建範圍3.1公里，正在規劃將興建第三跑道禁限建範圍考慮進去也有1.9公里，整體都不在限建範圍內。達德舉證顯示，包括阿姆斯特丹史基浦機場等八大國際機場，在10海浬半徑範圍內都有設置陸域或離岸風場，並未影響飛安。

王雲怡說，麗威風場預計投入590億，目前在地質鑽探、工程設計等前期準備，直接支出已達26億元，若現在直接喊卡，投入心血將無法回收。據悉，能源局因達德少一項民航局許可意見書，駁回籌設許可申請，達德盼經部給充分時間釐清飛安疑慮，再補件申請籌設許可。

民航局則指出，維護飛安立場從未改變，桃機外海不宜設置離岸風場，自2015年10月至今，已23度宣示立場，民航局捍衛飛安之立場一貫，絕非「無預警」。官員說，業者所提報告顯示，風機確實對飛航與雷達造成負面影響，但業者並未提出具體緩解措施，認為可以「忽略不計」，無法接受此種無視飛安作法，因此向能源局提出「不應設置」意見。

德國在台協會副代表施碧娜日前表示，民航局只說是飛安問題，卻沒有說清楚實際疑慮，這件事將使政府在國際形象變差，還會導致國際大型風場不敢來台灣。

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