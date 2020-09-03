Google投資200億 雲林建第三座資料中心

Google台灣3日公開證實，Google相中雲林購地，在台設第3座資料中心。副總統賴清德也感謝Google對台灣的投資，稱其智慧台灣計畫策略和成效，已經成為台灣轉型智慧國家最重要的夥伴之一，期盼未來雙方能夠有更多及更緊密的合作機會，創造雙贏。

賴清德3日出席「2020 Google智慧台灣計劃線上發表會」致詞時指出，他非常感謝Google已將台灣做為在亞太研發最重要地點，並在台建立彰化及台南二座資料中心。因此，他要代表政府承諾，一定會協助Google解決相關的法令問題，並提供更好環境，讓Google持續在台發展。

而對外傳Google已在雲林購地，打造第3座資料中心，Google台灣總經理林雅芳在會中公開證實說，購地是為因應未來Google在台灣持續成長需求，但並未說明建設時程和相關細節。知情官員表示，Google的確有意願在雲林投資第三座資料中心，但相關程序9月才會逐步展開，規模和南科工的投資相去不遠，約200億以上。

據悉，Google已透過在台成立的「特許投資顧問公司」，向中纖購買雲科工竹圍子區20公頃土地，向斗六地政事務所辦理土地移轉登記，預計下周一完成，土地買賣移轉登記完成後，後續還會向縣府申請建照及工廠登記申請案。

雲林縣長張麗善也證實，Google買地要建造第3座資料中心，投資金額至少200億元，將對雲林帶來稅收與就業，她會全力配合簡化相關行政程序，讓Google早日在雲林投資。

官員說，Google在台灣三年來已培育AI及數位行銷相關人才逾2千人，未來會持續人才培育計畫，其在板橋Tprak園區打造的研發基地拚年底前完工，會容納研發及工程相關人員進駐。