台美雙邊對話將起跑 駐美代表：更勝TIFA

駐美代表蕭美琴2日表示，台美經濟與商業對話不僅涵蓋貿易議題，還包括半導體、5G、醫療、能源等各領域。對話機制與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）相輔相成。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）1日利用華府智庫研討會機會，宣布創立美台雙邊「經濟與商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

蕭美琴 2日與此間華文媒體茶敘時指出，這項對話包含產業各種相關議題，半導體、5G、醫療等產業領域進一步合作，都是雙方共同關注議題。相信這個對話是全面性，對台美經濟關係進一步深化、整合有其意義。台灣會積極回應美方倡議，希望對話未來能成為年度、常態性。具體方向與細節還需要雙方進一步洽商，希望能長遠帶動雙邊經貿關係。

問及對話與TIFA的差別，蕭美琴表示，TIFA是貿易對話，美方由美國貿易代表署（USTR）主導。台美經濟對話則不只貿易，還有供應鏈、能源、資訊科技等許多面向，非常多元，無論是台灣政府部會相關權責範圍，或是美國整體政策戰略框架都非常廣泛，應該是超越USTR過去的雙邊對話內容。

她期待經濟與商業對話能進一步帶動台美多層次、多面向對話，擴大整體經貿關係整合與互動。

在TIFA復談部分，她表示，美國貿易代表署在回覆美國國會議員信中提到，期待在TIFA架構裡面針對雙方關切的貿易問題能進一步處裡。就她了解，美國貿易代表署對透過TIFA架構進一步針對雙方關心的經貿議題對話是有意願的，政府會持續和美國貿易代表署聯繫。

蕭美琴說，對話與TIFA互不衝突，相輔相成。她表示，美國的經貿談判分工中，涉及貿易權責的歸屬貿易代表署；國務院則是整體戰略經濟面，克拉奇主管業務就包含能源與經濟議題。台灣方面也橫跨許多部會，會做最好準備。

至於在取消對美牛、美豬進口限制後，台美雙邊貿易協定（BTA）談判是否能夠啟動，蕭美琴表示，BTA一直是台灣朝野各黨努力目標，也都清楚美國牛豬進口限制是主要障礙。

她進一步指出，台灣希望與國際接軌，尤其現在國際經濟環境快速變動，疫情之後各國都面臨極大挑戰，更需要與國際接軌。台灣處理和美國貿易紛爭最棘手的問題，向國際宣示有能力面對與國際接軌的挑戰，並符合國際科學標準，未來和各國洽談進一步經貿合作時，相信各國對台灣整體國家信任度與接軌國際能力會更有信心，也會有更高意願與台灣洽談。