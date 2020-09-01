勞保年改溯及既往 百萬退休勞工恐少領1/3

勞保連3年繳費少於給付，截至去年底潛藏負債已高達10兆元，預期將在6年後破產，勞保年金改革草案預計年底出爐，勞動部長許銘春指出，一定會溯及既往，否則對年輕人不公平。目前請領老年年金的133萬多名退休勞工，年金將會少掉1/3。

許銘春曾多次對外表示，勞保年改一定要做，並期盼在1、2年內完成，根據央廣報導，許銘春強調，這次年改會影響千萬勞工，就像古人說的「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，就算是掉烏沙帽都要做。

消息一出，引起PTT網友熱議，不少人質疑，為何勞工拿的不到軍人一半還要被砍？許銘春表示，不可能讓勞保倒，因此包括勞保費率、年資給付率、平均投保薪資的採計年間、政府撥補、退休年齡等都要調整。

至於勞保究竟會怎麼砍？《鏡週刊》報導，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁舉例，如果年資給付率從現行的1.55%降至1.3%、平均投保薪資採計從60個月延長至180個月，這樣勞保老年年金將會少掉1/3到1/4。

原本勞保老年年金可月領2萬1千元的人，年改後將變成月領1萬5千元，而且若溯及既往，之前已經領的人，雖然過去已領的錢不受影響，但接下來也要跟著變成只領1萬5千元，根據勞保局統計，截至今年6月底止，目前領勞保老年年金的有133萬多人都會受到影響。

（中時新聞網 尉遲佩玉）