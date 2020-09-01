防疫旅館預算卡關 觀光局：爭取本周拍板

防疫旅館每日每房補助1200元已在8月底到期，接下來的預算仍卡在立法院未過關，各縣市政府近來不斷詢問交通部觀光局，有些業者則擔心錢下不來，乾脆先自行調漲房價。觀光局回應，已研擬幾個方案，包括補助維持1200元、降為1000元等，希望本周能與行政院開會，並盡速拍板定案。

防疫旅館從每房補助1000元，7月調整為每房補助1200元，但第3季經費來自「紓困3.0」特別預算，現在還卡在立法院，恐怕要9月底才能通過，且第4季補助從哪來還是未知數。

觀光局指出，接下來移工、漁工、境外生返台，都需要先住防疫旅館，因此會由行政院召集跨部會議，邀集教育部、勞動補、農委會、衛生福利部等單位，並討論要補助防疫旅館多少錢。

至於補助金額與時間，也要先詢問衛福部相關政策要持續多久，因為政策執行時間會影響預算的使用。觀光局表示，近日不斷接獲各縣市政府與業者的詢問，大家都很關心補助是否會持續，接下來會爭取本周與行政院開會，盡速討問出方案並且公布。

（中時電子報 陳祐誠）

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