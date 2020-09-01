台美高層經濟對話 外交部：深化經貿關係

台美將啟動新經濟與商業對話，外交部今天表示，未來將繼續配合政府相關部會，透過上述對話及台美其他經貿互動平台及管道，累積台美雙邊貿易協定的正面動能，讓雙邊經貿夥伴關係展開新篇章。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）美東時間8月31日上午在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）發表演說，公布美方將啟動與台灣的「經濟暨商業對話」（Economic and Commercial Dialogue）。

美國在台協會台北辦事處（AIT）也說明，美方將由美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿克拉奇（Keith Krach）主談，台美將透過此高階會談就各項優先領域強化雙邊經濟與商務合作。外交部感謝美方採取實質行動，進一步深化台美經貿連結。

外交部指出，政府於8月28日宣布放寬美國牛肉及豬肉進口相關限制後，已獲得美國政府高層、國會、學界及商界等超過80位人士齊聲表達強力支持與肯定，有許多美國友人呼籲美國政府儘速與台灣啟動台美雙邊貿易協定談判。

外交部表示，此一新創的台美經貿對話，正是呼應美國副總統彭斯（Mike Pence）與國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）日前推文指出，台灣的開放政策為深化美台經貿關係打開了一扇大門。