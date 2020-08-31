關係更拉近 AIT：台美將舉辦高階經濟對話

美國華府智庫傳統基金會31日晚間主辦「後疫情時代台美經濟關係」線上座談會，邀請國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）與經濟部長王美花對談。史達偉也宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持。

美國在台協會表示，這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化美台在各項優先議題上的經濟連結，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和智慧財產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作。

史達偉在線上座談會時指出，美國政府認為台灣與中國最大的不同在於台灣社會的民主自由，並肯定蔡總統日前針對美方長期關切的美豬、美牛議題釋出善意，美方將持續依據台灣關係法，支持台灣強化在經濟、國防等方面的合作，美方注意到中方近年來資訊戰及在各種國際場域多利用一中政策來排除台灣參與，或是運用軍事壓力等，對此美方會繼續提供台灣必要的援助。

同時，史達偉也說，美方肯定台灣在新冠肺炎疫情期間維持資訊之透明及持續貢獻國際，台灣同時提供很多醫療器材，甚至是口罩給美國，同時台積電在美投資有助強化台美在高科技產業之供應鏈合作針對兩岸關係，而美方也會繼續支持台灣參與國際民航組織等在內之國際組織，未來台美雙方將進行更為強化的新對話。