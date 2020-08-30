捷克團抵台 將參訪宏碁、合庫

層級僅次總統的捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）30日搭乘華航包機抵達桃園機場，進行六天訪問。訪問團除將拜會總統蔡英文，將參訪宏碁、合庫銀等企業。31日率先登場是疫後台捷產業合作商機投資論壇，針對AI及物聯網數位經濟、綠色經濟及新創三大議題分享交流，據悉，和碩、群光電子等企業將與會。



值得注意的是，8月中旬，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問捷克並在參議院發表公開演講，除了批評中共外，又提及北京阻礙捷克與台灣交流等言論，捷克團訪台，添上美中對抗背景，捷克在美中對峙激烈下訪台更形成一場美中台外交角力戰。



外交部表示，此次對捷克團全團進行三次新冠肺炎採檢，比近期美、日政要訪台更嚴格防疫。全團包機來回沒有中轉風險、落實分流管制及實名制。30日上午代表團抵台，由外長吳釗燮前往接機。



韋德齊出發前舉行記者會，宣布代表團共有7名參議員、36家企業代表和學術、文化界人士隨行，全團人數約90人，他強調，這次出訪台灣目的是延續前總統哈維爾建立的傳統，捍衛自由和民主，與民主國家合作，「不管他人同意與否」，期待此行能幫助捷克振興經濟。



31日經濟部率先安排一場台捷經貿暨投資論壇，針對後疫時代產業合作商機進行雙方的分享交流會，分別由雙方業者現身說法，王美花會親臨致詞。這次捷克代表團前來的企業代表，含括AI、物聯網數位經濟、資源回收再生業者及新創企業，還有金融業代表，因此投資論壇以數位經濟、綠色經濟（循環經濟）、新創為三大交流主軸。



經濟部邀請40多位企業代表與會投資論壇，大多屬這三大領域的中小企業，不過據悉，電子大廠如和碩、群光電子也會出席。捷克為台灣在歐洲的第4大投資國，當地工業相當發達，基礎產業具有規模，地理位置處於歐洲中心，不少歐洲大廠都選擇到捷克設廠，產業群聚明顯，官員認為，捷克是台廠企業進軍歐盟及大歐洲市場的灘頭堡。



捷克訪問團一行是應立法院長游錫邀請來台，預計3日上午會見蔡英文，也會拜會游錫，外長吳釗燮、衛福部長陳時中等人，1日並赴國會演講。31日將拜會經長王美花，下午拜會文化部長李永得，並赴政治大學創新育成中心發表演說，期間並將參訪宏碁及合庫參訪。