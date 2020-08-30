限量60萬份藝FUN券2.0 明開放登記

文化部為手機弱勢族群推出的60萬份藝FUN券2.0，將於明（31）日上午9點開放民眾持健保卡到7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK超商事務機，或是上網登記領取，登記截止時間至9月6日晚上9點。相較藝FUN券1.0，登記期限多了3天。

文化部表示，此次登記註冊共長達一星期，建議民眾可採身分證字號單號於星期一、三、五，雙號於星期二、四、六，星期日皆可登記的分流方式，至超商或網站登記註冊。

藝FUN券2.0為面額600元的紙本券，凡是抽中藝FUN券1.0的民眾皆不能登記領取藝FUN券2.0，且藝FUN券2.0也僅限定三大族群登記領取。文化部說明，符合44年12月31日（含）以前出生的65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生的18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明三者之一的民眾，都可在登記期限內至四大超商或網頁登記領取。

民眾至超商登記領取藝FUN券2.0有五步驟，依序為找到超商事務機、插入健保卡至機台、填入聯繫資料、領取小白單及確認登記完成。登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。登記領取民眾若超過60萬人，文化部就會在9月8日中午12點公開抽出得主。

除了到四大超商登記註冊，藝FUN券2.0也開放網頁登記。文化部表示，考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級。符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，也能在登記期限內以健保卡上網登記註冊。

（中時新聞網 王寶兒）

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