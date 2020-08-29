百億養豬產業基金 祭六大措施

蔡總統昨天宣布擴大開放含瘦肉精美豬進口，農委會主委陳吉仲今（29）日表示，為穩定豬農收益，除將設置百億養豬產業基金，還將祭出六大措施，讓國內毛豬拍賣價在生產成本、每公斤65元以上。

政府昨天拍板鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。為確保國內豬農收益，總統蔡英文昨天宣布將設置「百億養豬產業基金」因應。陳吉仲也說，將跟產業界共議使用措施。

陳吉仲今天公布祭出六大項措施，要確保養豬產業收益穩定，並提高競爭力。

一、運用加工、出口、行銷、冷鏈調節、獎勵使用等多元方法，維持國內毛豬拍賣價格在生產成本（每公斤65元）以上。

二、每年至少編列預算24億元，執行養豬產業發展計畫。

三、為豬隻死亡強制保險，保費補助全面提高1成，500頭以下養豬場全額補助，協助豬農降低經營風險。

四、升級現代化養豬場（高床+密閉式）設備補助提高到1/2，改善飼養環境，增進生產品質。

五、獎勵餐飲業者、校園午餐、國軍副食使用國產豬肉產品，鞏固國產豬肉市占。

六、獎勵外銷國產生鮮豬肉及加工產品，鼓勵拓展更多新興市場。陳吉仲說，目前正與多國洽談外銷事宜，包含生鮮豬肉出口新加坡，正在積極進行中。

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