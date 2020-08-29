勞保中斷仍可請領老年給付、國保老年年金

有些人會在中年時就離開職場，那就脫離了勞工保險的保障範圍，但勞保中斷投保能否請領老年給付，也是不少人的疑問。勞保局指出，根據新修正的勞保條例，只要保過勞保，不論中間中斷多久，年老時就可以申領老年給付，但隨著保險年資不同，可分為請領「年金給付」以及「一次金給付」。

一名涂先生詢問勞保局，自己在40幾歲時保過9年的勞保，後來因為糖尿病又痛風辭掉工作。但因為中間有斷過勞工保險投保，詢問到了65歲可否提出勞保老年給付申請？可以領到多少錢？ 另外，他在97年10月就參加國民年金，如果領了勞保老年給付，是否可以再領國民年金？

勞保局指出，根據98年勞保條例修正施行，其中在老年給付的請領，規定年滿60歲有保險年資者，可依下列2點規定請領老年給付，

1、保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付。

2、保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。

因此，根據新修正的勞保條例，只要曾經參加過勞工保險，不管中斷投保多久，都可以在年滿60歲（請領年齡將自107年起逐步提高到65歲）時，提出老年給付的申請，且被保險人請領老年給付也不受5年請求權時效的限制。

以涂先生今年65歲來算，曾保過9年勞保，雖然中斷投保多年，現在也沒有任何從事工作，但依98年1月1日修正施行的勞保條例規定，涂先生可以提出老年給付的申請，9年年資可申請到9個月的老年一次金給付，如果涂先生平均月投保薪資（以他過去加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算）是3萬元的話，就可領到27萬元的老年給付。在國民年金部分，65歲仍得請領國保老年年金。

文章來源：好險網