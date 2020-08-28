為經貿關係升級鋪路 我明年起擴大開放美豬、美牛

總統蔡英文28日宣布，在保障國民健康的前提下，自明年元旦起，開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉，及30個月齡以上的美國牛肉進口。她強調，這與美國總統大選無關，也不涉雙重標準，美國各界對台美經貿關係提升到BTA（雙邊貿易協定）都樂觀其成，這是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。

在我方宣布開放美豬牛措施之後， 美國在台協會（AIT）臉書轉發美國國務卿蓬佩奧推文指出：「美國樂見蔡英文總統在8月28日發表的聲明，聲明指出台灣將盡快取消對美國豬肉和牛肉的進口限制。這項舉措為深化美台經貿關係打開了一扇大門。我們肯定蔡總統的領導風範。」

蔡英文與行政院長蘇貞昌28日中午在台北賓館宴請民進黨籍立委，先向黨籍立委親自說明推動美豬、美牛進口政策。

隨後，在副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、民進黨立院總召柯建銘陪同下，在總統府敞廳召開記者會，強調要替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題。

然而，對於蔡英文突然宣布此一政策，朝野立委均感意外。柯建銘雖說府院黨將全力與地方溝通，但民進黨立委王美惠受訪時，卻表示很震驚，希望政府能以國民福祉為優先考量。另外，林淑芬、劉建國請假未出席餐敘。

立法院國民黨團召則開記者會，黨主席江啟臣質疑蔡英文提不出評估報告，也沒有與社會溝通，將要求她到立院作國情報告。黨團書記長林奕華認為貿然開放將衝擊本土產業，簽自由貿易協定（FTA）的狀況也沒說，令人遺憾。

媒體詢問民進黨在野時期反對含瘦肉精的美牛、美豬進口，如今卻要開放，是否是雙重標準？蔡英文強調，2012年國際標準尚未出爐，確實對於含有萊克多巴胺的美牛與美豬進口有保留，但到2012年7月國際標準出爐後，當時民進黨主席就是現任行政院長蘇貞昌已調整立場，她2016年總統選舉時，也是抱持同樣的立場。

對於開放美牛、美豬後，台美間的BTA或FTA的發展，美方是否有所保證？蔡英文說，下個階段希望台美間全面提升雙邊經貿關係，特別聚焦在疫情之後，國際經濟情勢的改變與供應鏈重組的過程，這些是台灣真正希望下個階段與其他國家有更好的合作關係。

但，她說，現在到真正洽簽貿易協定，還有一段路要走。但貿易協商的前提，是必須要合理化貿易管理措施，要以同樣的國際標準，對其他國家互惠開放。