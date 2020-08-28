土地改良利用 估引資逾千億

財政部國產署指出，近年來國產署與各個主管機關共同推動國有非公用不動產改良利用業務，截至今年7月底，已簽約且存續中累計有62案，預估可創造總收益294億元、吸引民間投入1,286億元資金與4萬個就業機會。

所謂改良利用為政府提供土地與民間業者共同開發，或透過當地政府辦理招商，像是近年來的太陽光電地面型裝置、藝文園區、財政部暨財訓所景美新址地上權開發案，還有未來的華光特二與財政部愛國西路舊址開發案。

目前改良利用共62案，其中有14案來自新北市政府，創下全國各縣市之冠，官員預估，新北市可創造總收益137.98億元、吸引民間投入279.5億元資金與8,524個就業機會。

官員認為，新北市的滬尾藝文休閒園區就是國產署與市府合作順利招商案例之一，國產署提供面積約2.02公頃（6,100坪）的遊憩區土地，由市府招商引進優質休閒遊憩（如藝術市集及設計旅館等）設施，提供多元觀光服務，預估可創造總收益10.58億元，吸引民間投資7.28億元，並提供474個就業機會。

透過地方政府順利招商，也讓國內外旅客多了一處可選擇駐留的觀光勝地，達成中央、地方、投資者與消費者多贏局面。

官員指出，新北市案件中已順利完成者還有土城區及樹林區各二處國有產業用地招商案、「林口三井outlet」、「樹林秀泰影城」、「林口機一A、B、C、D」開發案，配合市府引進高科技製造業及商場等產業項目，協助地方經濟發展。

近期新北市政府還會推出「八里龍形市場」、「淡水望高樓文創區及停車場」、「汐止長安乙種工業區」等合作開發案，也有四處國有土地正洽商合作細節，官員對成果樂觀其成。