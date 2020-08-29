韓國疫情升溫！最新疫情管制看過來

國際疫情詭譎，也連帶台灣邊境至今都絲毫沒有鬆綁解禁的跡象。根據中央流行疫情指揮中心最新宣布，針對入境可以縮短居家檢疫時間的「短期商務」鬆綁名單，確定將韓國移除！

指揮中心解釋，這是考量韓國在過去兩周疫情快速上升，以首都圈教會及集會活動為中心，擴及職場、餐飲店、托兒所、養護機構等地，病例更向全國發散，韓國當局研判疫情未達高峰，且有全國大流行風險。因此決定把韓國移出短期商務名單，也就是說，自韓國入境台灣者，即使是短期商務洽公者，也須居家檢疫14天，不能縮短。

指揮中心同時將「斯里蘭卡」調整為「低風險國家」，入境後居家檢疫時間由原本7天減為5天。另外，「低風險國家」新增「諾魯、東帝汶、模里西斯」三國，以商務理由短期來台洽公，僅需居家檢疫5天。

根據疾管署公告，短期商務名單在更新後，「低感染風險國家/地區」分別是：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯，共15國。而「中低感染風險國家/地區」，則有馬來西亞、新加坡、越南，共3國。

至於國人何時可出國觀光？考量國際疫情持續嚴峻，觀光局也宣布，將繼續暫停旅行業組團赴國外旅遊，以及接待來台觀光團體入境。這除了是第五度宣布禁令外，而且這次並未註明禁令延長到何時，也就是說「無限期」禁止出團了！

在國內方面，指揮中心說，考量若國內疫情升溫，有縣市或特定場域出現「感染源不明之本土病例」時，許多公開場所發生不特定對象或群聚感染的「風險較高」，必須提高對於佩戴口罩之強制力，因此將要求地方政府，以及各目的事業主管機關依法公告罰則，並對屢勸不聽者依具體情節裁罰。

根據指揮中心定義，8大類人潮擁擠或密閉場所，包含：醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動。