數位國力影響競爭力 沈榮津籲企業培育人才

行政院副院長沈榮津今天表示，數位國力影響國家競爭力，數位化也關係企業競爭力，「數位人才」更是實現台灣所有經濟政策目標的必要條件，呼籲企業要重視培育人才。

立法院數位國力促進會今天在台中市裕元花園酒店舉辦「數位國力–人才循環大聯盟產業交流之旅」中部場論壇，沈榮津、立法院副院長蔡其昌、國家發展委員會主委龔明鑫、台中市長盧秀燕等人出席。

沈榮津指出，數位科技已成為各國重要發展趨勢，「數位人才」更是實現台灣所有經濟政策目標的必要條件，如何讓國內「產業全球化」是政府目標，在能源轉型計畫上，政府力推在2025年讓再生能源占比20%，積極推動離岸風力發電。

沈榮津表示，數位國力影響國家的競爭力，數位化也影響企業競爭力，其中最重要的是人才有無準備好，企業將生產資料丟到雲端，再進行大數據蒐集，透過AI人工智慧做出最佳化檢測，掌握顧客行為模式，就能進行精準生產，數位競爭力就出來了，呼籲產業在人才培育絕對不能小氣，這是決定企業競爭力，政府各部會也會投入資源進行人才的國際循環。

盧秀燕則分享市府在數位服務、協助產業轉型及人才培育經驗強調，未來數位國力發展，除配合中央積極推動，也將藉由區域合作，促進中台灣數位人才育成，打造「中部智慧共榮圈」。

盧秀燕還表示，2020台中購物節截至27日為止，消費登錄金額已突破新台幣70億元，APP更已超過32萬人次下載，正是透過數位方式振興經濟的最佳案例，活動將在8月底落幕，呼籲大家多多消費，有機會抽中豪宅大獎。