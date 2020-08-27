南海軍事磨擦急速升高 蔡英文憂擦槍走火

美派偵察機亂入演習 陸發射東風快遞示威 蔡英文擔心擦槍走火

隨著美國大選情勢激化、中美戰略矛盾加遽，雙方在南海軍事磨擦的可能性急速升高，近日更演變為美方戰略偵察機侵犯中方演習空域、中方發射「東風飛彈」系列參演，導致南海緊張形勢更趨嚴峻，軍事衝突一觸即發。蔡英文總統昨應邀向澳洲智庫發表視訊演說時強調，各方需審慎約束，避免兩岸爆發衝突，期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務，各方保持開放溝通管道至關重要，以避免誤解和誤判。她並說：「區域軍事活動日增，我們擔心會擦槍走火」。

總統：不樂見印太地區受威脅

蔡英文昨應邀在「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）印太領袖對話活動發表視訊演說，她強調，台澳在維繫區域和平穩定及發展上，一直並肩站在最前線，都致力維護以規則為基礎的國際秩序，並且秉持透明及責任進行合作。「我們不樂見有國家違反國際規範，擴大軍力威脅並侵蝕自由開放的印太地區」。

在答覆有關台灣未來是獨立或統一的問題，蔡英文說，「我們有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄」。她並說，樂意與中國協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則，我們不迴避與北京進行對話。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動。

北京：中美防務部門保持溝通

儘管台美關係持續升溫，但中美在西太平洋和南海則持續展開軍事較量。美國國防部長日前發表五角大廈已做好準備的言論、美軍戰略偵察機侵犯中共軍方演習空域後，北京即動用被稱為「航母殺手」的4枚東風-21和東風-26彈道飛彈射向南海。大陸國防部發言人吳謙昨強調，中美關係面臨建交以來異常嚴峻複雜局面，美方不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全和兩國兩軍關係。「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來」，但他並表示兩國防務部門保持著溝通協調。

華府：有責任主導太平洋事務

美國軍方證實北京向南海發射四枚中程彈道飛彈，國防部長埃斯柏在夏威夷發表講話，不點名警告北京表示，「美國有責任主導太平洋事務，不會向那些認為自己擁有更好政治制度的國家讓出一寸土地」埃斯柏並將訪問我友邦帛琉共和國。美國媒體解讀這是加強和北京競爭。在國務卿蓬佩奧訪問捷克並鼓勵和我國發展關係之際，多維解讀美國最近打出的組合拳是「以台灣為誘餌的迫戰操作」。

對於台灣在大國衝突陰影下的自保之道，蔡英文表示，她將持續對兩岸政策採取務實一致的態度，她對兩岸和平穩定的所有承諾，不會改變。台灣將與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。她並強調，「台灣是民主蓬勃發展的國家，中華人民共和國對台灣沒有管轄權，我們的公民享有完全的政治權利，拒絕任何矮化台灣的意圖。」

(中國時報 曾薏蘋、孫昌國)

解放軍發射飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢

對於中國日前朝南海發射彈道飛彈，美國國防部今天表示，解放軍在南海軍演以及發射彈道飛彈，進一步破壞南海穩定局勢，也違反中方承諾。

日本放送協會（NHK）引述美軍消息來源報導，中國解放軍當地時間26日共向南海發射4枚中程彈道飛彈。據了解，中國發射的飛彈落入南沙與西沙群島之間的海域，飛彈的種類則正在進行分析。外界認為此舉對美國警告意味十足。

對此，美國國防部發布新聞稿表示，對中國在23到29日於南海西沙群島周圍進行軍事演習，以及發射彈道飛彈表示關切。

美國國防部表示，在南海爭議領土進行軍事演習，與緩解緊張局勢及維持穩定背道而馳。包括彈道飛彈試射在內的中國行動，進一步破壞南海穩定局勢。

新聞稿指出，中國的行動違反中國2002年「南海各方行為宣言」承諾與之前不在南海軍事化承諾，也與美國自由開放印太地區願景形成鮮明對比。

美國國防部表示，會持續監控區域局勢，也期待中國能減少在南海的軍事化與對鄰國的脅迫。美方也敦促各方克制，不要進行可能威脅航行自由並加劇南海爭端的軍事活動。

（中央社）