社區很安全！陽性率萬分之8.3

彰化縣衛生局長葉彥伯27日公布萬人採檢初步報告，結果顯示近5千人中，有4人產生具保護力的中和抗體，表示他們有感染，陽性率萬分之8.3，顯示民眾在社區相當安全，也證明高風險者如醫護、警消、自歐美返國者，陽性率非常低，「是非常好的正面消息」。

據悉，台大獲得教育部高教深耕計畫，攜手彰化縣、連江縣進行整合性社區衛生工作，原針對癌症、慢性病，新冠肺炎出現後，在科技部建議下，團隊轉投入新冠疫情的研究，由於彰化縣有良好公衛基礎，因此交由彰化縣府推動血清檢測計畫，再由台大公衛協助分析。

葉彥伯說，這次調查共涵蓋確診者18人、居家檢疫6,094人、確診者接觸者729人、醫療院所員工和警消等防疫人員3,110人，現在公布4,841人僅初步調查結果。

葉彥伯解釋，截至8月12日，接受檢驗者包含確診者及高風險者，像是醫護、警消等第一線防疫人員，還有從歐美、大陸回台進行居家檢疫的民眾。在4,841人中有4人產生具保護力的中和抗體，確定他們有感染，陽性率為萬分之8.3。而確診18人，經數月後，體內全都產生具保護力的中和抗體，代表疫苗可以預防新冠肺炎。

葉彥伯強調，即便最容易被感染的族群，陽性率都只有萬分之8.3，可說一般民眾在社區相當安全，根本不需做抗體檢測，且高風險者陽性率非常低，這是非常好的正面消息。

台大公衛教授陳秀熙分析，高風險者陽性率只有萬分之8.3，全世界沒有一個國家可證明這麼低，這項研究也證實台灣防疫政策，透過居家隔離，確實可阻斷社區感染機會，且連醫護都沒被感染。

此外，食藥署27日公布，核准第一件國產新冠肺炎「抗原試劑」，由「寶齡富錦生技」研發，檢驗後只要15分鐘結果就出爐，陽性及陰性一致率均超過八成，達指揮中心要求，即日起至2021年底均可專案生產。至今食藥署已核准16件國產檢驗試劑，包含核酸11件、抗體4件、抗原1件的專案製造，也已核准27件專案輸入，包含核酸18件、抗體9件。