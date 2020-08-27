BERI最新評估 台灣投資環境全球第三、亞洲第一

美國商業環境風險評估公司（BERI）27日公布今年第二次「投資環境風險評估報告」，台灣的投資環境風險評比（POR）排名居全球第3名、僅次於瑞士、挪威，在亞洲地區則擊敗南韓、新加坡，拿下第一。值得注意的是，政治風險倒退五名，主因兩岸關係藍綠歧見大，且中美貿易戰下兩岸關係顯得緊張。

BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，評鑑投資環境優劣的依據。台灣的投資環境風險在這次評比列為1C等級，BERI對投資人的建議是可增加商業及投資行為，而展望2021年台灣排名全球第3名，評分63分、2025年全球第3名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第1名，其他國家全球排名依序為南韓第4名、新加坡第5名、日本第12名，其他如印尼與中國大陸同列全球第20名、印度第23名等。

從各風險指標來看，台灣在營運風險指標為全球第3名、亞洲第1名。其中營運風險指標15項副指標，台灣排名全球前5名有8項，包括對外商態度、貨幣供給及通貨膨脹、勞動成本與生產力比、通訊與運輸、國際收支平衡、專業服務及合約、當地管理及合作夥伴、貨幣兌換。

政治風險部分，台灣名次倒退5名，排名全球第18名、亞洲第6名，BERI預測，台灣2021年政治風險排名第17名，2025年排名第13名，仍會持續往前。對此官員解釋，報告認為台灣今年初大選後，藍綠兩政黨對國家前景、外交、兩岸議題意見明顯分歧，短期內無法調和，再加上中美貿易摩擦加劇，讓兩岸關係較緊張、出現較多文攻武嚇，但這些都屬短期現象，未來政治風險指標的名次仍可往前。

匯兌風險指標，台灣匯兌風險指標續為全球第1名。BERI指出，台6月商品貿易順差增至48.41億美元，去年同期為38.22億美元，改善原因為進口支出全年下降8.6％，迎來10個月來最大順差。而匯兌風險共有4項副指標，台灣在「國際儲備」及「外匯創造能力」及「國外負債」均排名全球第1，「外匯法令架構」由全球第4進步為第2名。