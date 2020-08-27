中央大學統計 消費者信心指數連3個月上揚

中央大學公布8月台灣消費者信心指數（CCI）為71.33點，較前一月上升1.9點，是5月出現64.87的今年最低點以來，連續第三個月走升，且前行腳步「穩健、不猶豫」。六項分項指標中，內需相關的「購買耐久財」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」都顯著走升，反映內需熱絡、房市回溫，民眾更有信心消費。

中央大學台灣經濟發展研究中心分析，8月上升最多的分項指標「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為108.9點，較上個月大升12.8點，也是連續第三月走升，回到今年初的水準，且從絕對水準來看，是唯一偏向樂觀（指數超過100）的指標，透露民眾對於台灣房市的信心正走出疫情的陰影。

所謂耐久性財貨，包括不動產、汽機車、3C產品等民界大額消費支出。中央大學台經中心執行長吳大任表示，除了房市已然回溫，帶給民眾購屋信心走升，國人在台灣疫情解封之後仍然無法出國，多數改為國內旅遊，且台股表現好，投資股票賺錢的民眾不在少數，於是開始把錢花在買新車上，或是因為在家時間更長了，添購或更新視／通訊等3C產品。

中大台經中心自今年4月起也單獨調查指標「購買房地產時機」，8月調查結果為98.5點，較上月的調查結果上升5.1點，也是出現5月低點回升以來的最高點。

比較特別的是，「未來半年投資股票時機」8月下降至40點，是今年次低，也是六大分項中下降最多的一項。吳大任分析，台股大盤8月間衝刺歷史高點加之震盪，讓一般散戶心驚驚，當務之急是落袋為安，未來半年繼續進場的意願自然下降，因此抱持觀望態度。

至於「未來半年國內就業機會」本次調查結果為71.3點，創2010年3月以來新低，吳大任認為，疫情對部分產業仍帶來衝擊，傳產業接單不理想，無薪假人數有在增加，就業機會因此下降，這部分可望隨著出口好轉而回升。