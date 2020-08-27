掀「蓋牌」 台灣社區安嗎？葉彥伯這樣說

引發蓋牌爭議的彰化萬人血清抗體檢測報告今公開，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，研究時發現18名確診者全產生具保護力的中和抗體，但其他4841受檢中，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中僅4人產生中和抗體，即曾感染者只4人，陽性率萬分之8.3，顯示在最容易感染的族群都只有萬分之8.3，民眾在社區中是相當安全的。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，直到八月十二日為止，完成所有檢測，對象分成確診個案與四大目標群體，18個經過指揮中心確診為病人者，這18人都有產生具有保護力的中和抗體，這對疫苗研發是很正面的訊息。尤其間隔一百天後都還有中和抗體的保護效果。

葉彥伯說，研究針對今年二到三月高峰期，總共有4841人，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中只有4人產生中和抗體，確定有感染者只有4人，陽性率只有萬分之8.3，在最容易感染的族群都只有萬分之八點三，印證一般民眾在社區中相當安全。

其次是二、三月高峰最容易感染的一群人，包含確診個案的接觸者，特別是白牌計程車司機的接觸者，還有從歐美回來的居家檢疫者、醫護人員、抽血檢測來看看是否曾經感染過，最後用來推估，這群風險最高最容易感染的人陽性率是多少。

為何要選上述者？葉彥伯說主要原因是因為台灣病例很少、感染率很低，這是全國共識，一般民眾不需要檢測，如果檢測結果都很低，顯示社區很安全，大家不用擔心，這是我們疫情指揮中心和彰化衛生局憑著專業繼續守好就好，如果發現陽性個案，就會採用陳秀熙設計的溯源追蹤系統，看看感染途徑與風險為何。

葉彥伯表示，調查鎖定四大目標族群，分為居家感染者、接觸者、長照機構、醫療機構，我們都會先說明檢測目的是什麼，並詢問意願、徵求同意後，給予時間地點。

他強調，會核對所有的名冊，也會填寫同意書，也有抽血團隊，由彰化醫檢師公會來協助。總共76個場域，安排在萬人健檢、衛生所等場所進行抽血。最後檢體也全部收到衛生局，有檢體有同意書，一一建檔案後在來比對。都要在很短的兩個月時間內完成。

（中時 鄭郁蓁）

血清報告未經倫理審查？ 詹長權：在台大校總區做的

台大公衛學院與彰化縣衛生局今公布萬人血清研究計畫期中成果，計畫主持人詹長權表示，這項計畫有通過IRB，由校總區提供去個資化的資料，台大的團隊再努力去分析。

詹長權表示，2月5日，政府派員來，要求台大團隊進行新冠肺炎相關研究。在那以後，全球疫情逐漸延燒，從幾十萬、幾百萬到幾千萬，彰化縣葉彥伯局長是國內結核病傳染病專家，長期做出很多追蹤，他覺得從流行病學的角度來看，到了某個階段就必須來做血清研究。

詹長權表示，找到人，讓你抽血，是最困難的，後面比較簡單，一定要長期深耕社區的彰化縣來做。我們一開始要到社區時，就簽署合作備忘錄，合作備忘錄中指出，若縣市有公共衛生作為需要幫忙，我們就會幫忙。政府部門做到一個程度不一定有預算馬上用，一支試劑50塊台幣，我們表示可以提供試劑，到目前已經做了6000多隻。

彰化所有的醫療院所在一個基礎下推動，去尋找確診者、居家檢疫者、第一線公衛人員。我們若沒有先釐清，就做社區是沒有意義的，所有檢體的採集、分析都是彰化在做，我們則是負責流行病學、統計的分析。

詹長權表示，我們台大規定，IRB是在校總區，審查通過後，我們被允許開始分析，校總區把去個資化的資料給我們，我們的團隊努力去分析。

（中時 林周義）

萬人血清抗體檢測出爐 詹長權：美德英都在大量做

原已要胎死腹中的台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清抗體調查報告，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱「蓋牌」，今天大轉彎，攜手中央流行疫情指揮中心，三方代表一起公開報告內容。

計畫主持人台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙與彰化縣衛生局葉彥伯局長說明；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也受邀出席。

莊人祥表示，新冠肺炎新興傳染病至今有八個月時間，造成全球2400萬人感染，82萬人死亡，台灣只有487例確診，7人死亡，相比鄰近國家而言還算輕微，尤其感染比較多的無症狀感染者，有的國家檢驗量能不夠，所以只有光看確診個案很容易低估感染情形，台灣因為個案數少加上血清抗體檢測可能有偽陽性存在，是否要做血清調查一直都有兩派意見。

莊人祥說，我對這個研究有很大期待，可以藉此了解國內二三月期間高危險群感染狀態，也可以了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大，感謝研究團隊排除萬難公布，也解除指揮中心蓋牌的疑慮。

計畫主持人詹長權表示，他們本來想做的事情有些受到阻礙，二月五日中心和教育部與科技部合起來支持的研究計畫，科技部每年都有指導委員會，我們計畫歸在人文司，他希望我們幫忙做新冠肺炎的調查，例如社區有很多防疫需求，我們就決定加入新冠肺炎的研究。

詹長權表示，抗體檢測是全世界在三月、四月開始進行，葉局長是國內傳染病專家，長期在彰化做很有用的措施追蹤，在找出疾病。他的專業足夠來做，因此抗體血清學一直籌劃到6月11日在抗體血清學調查啟動會議，他和陳秀熙受邀參加。

詹長權說，抗體和資訊是重要資產，找到人手伸出來讓你抽血這是困難的，研究團隊是在社區不是在醫院，一定要有像彰化縣這麼好長期在社區努力，才有辦法在接近五千的案例在過去兩、三個月高危險期做得出來。

詹長權強調，在德國美國英國都大量使用的抗體檢驗試劑，研究團隊也是使用食藥署審核准通通過的試劑，一支試劑才50元台幣，所以六月十四日完成六千多支。

（中時新聞網 鄭郁蓁 、 徐秀娥 、 尉遲佩玉 、 何立雯 、 莊楚雯）