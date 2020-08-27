台灣消費信心指數 也在Ｖ型翻轉

內需熱絡、房市回溫，讓民眾更有信心消費了！

109年8月份消費者信心指數（CCI）調查27日公布，總數為71.33點，與7月比較上升1.9點，是5月64.87的今年最低點以來，連續第三個月走升，且每月回升的指數在2點左右，前行腳步穩健、不猶豫。

調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心分析，8月份消費者信心指數總指數上升外，六項分項指標中，上升最多為「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為108.9點，較上個月大升12.8點，回到今年初的相當水平，等於台灣房市正在走出新冠疫情的陰影。

至於下降最多的分項指標則為「未來半年投資股票時機」，中大台經中心指出，8月份調查為40點，較上個月調查結果下降4.1點，僅比5月36.90高出一些，是今年來的次低，反映台股大盤衝刺歷史高點的震盪，讓一般散戶心驚驚。

綜合來看，8月份消費者信心指數（CCI）調查六項分項指標，三項指標上升（家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久財），一項指標持平（物價水準），兩項指標下降（就業機會、投資股市時機）。

調查單位指出，從絕對水準來看，其中五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。同時，與去年同期比較，109年8月CCI仍偏低，出現下降8.41點。