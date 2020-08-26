挺新創 龔明鑫：拚企併法修法年底前送政院

為帶動新創事業發展，國發會主委龔明鑫今天說，相關部會已著手修訂「企業併購法」，如無形資產攤提、原始股東溢價部分課稅可緩繳等，力拚年底前將草案送入行政院。

2020台灣早期投資論壇上午於集思交通部國際會議中心舉行，龔明鑫、經濟部次長陳正祺、中小企業處處長何晉滄及台灣經濟研究院院長張建一、台經院研究六所所長吳孟道皆出席。

龔明鑫致詞時也羅列未來的達成目標，如至少有40家新創事業能順利IPO（首次公開募股）或被大公司併購，因此，會著眼於企業併購法的法規鬆綁。

他也表示，無論是與國際大廠大廠合作或進入國外市場，希望協助新創事業與100家國際企業合作，以及協助200家新創成功募資200萬美元以上，並希望能培養2家新創獨角獸。

龔明鑫會後受訪時表示，企併法修法相關議題仍在進行跨部會協商，力拚年底前將草案送入行政院。

他說，希望能鬆綁部分法規，對新創事業較有利，如新創有很多無形資產，如何使這些無形資產逐年納入併購中，再進行分攤與分銷，以及原始股東溢價部分課稅緩繳等。

龔明鑫說，部分新創產業被併購時並非拿現金，而是採股權交換，「對新創來講，可能會面臨繳稅的問題」，研擬股票交易時才需繳稅，而非併購後隔年。

陳正祺致詞時則表示，歐洲、日本多是百年大企業，台灣則以新創企業為傲，如電子五哥等當年都還只是中小企業，而台灣也是新創企業成長過程中良好的沃土，在資金來源、法規鬆綁及人才培育上不遺餘力。

吳孟道致詞時說，透過投資聯盟機制，能讓單打獨鬥的投資人共享資訊，對創新發展會有幫助，他也提出四大目標，包括透過早期投資聯盟提升新創募資機會、協助新創企業快速成長、過程中讓新創募資與服務更完整、新創產業生態系統發展更完善。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!