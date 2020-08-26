數位身分證補領好貴！收費從200漲至900元

為配合新式晶片身分證換發，內政部預告修正戶政規費收費標準。未來補領身分證的價格將3級跳，從現行的新台幣200元，一口氣調漲為新台幣900元。

內政部預定明年初試辦新式晶片身分證換發，由於卡片材質及製發方式與紙卡不同，相關費用成本大幅增加，內政部表示，須配合修正國民身分證規費數額。

現行紙本身分證初領時每張收取新台幣50元；換領身分證時收費同樣為新台幣50元；補領身分證每張收費新台幣200元。

修正收費標準後，初領國民身分證，免收規費；換領國民身分證，每張收費新台幣300元；補領國民身分證，每張收費新台幣900元。

官員表示，目前是修正標準的預告期，未來相關修正還要經內政部討論，上路期程也還未定，未來應不至於發生補領紙本身分證，就要收取晶片身分證的價格。

內政部換發「晶片身分證」新一代數位身分識別證，曾遭超過百位學者專家連署反對。這些學者專家指出，數位身分識別證個資保護議題，始終沒有解決。連署也要求政府需成立隱私保護專責機關，而不是把責任丟給內政部、財政部、金管會、科技部跟 NCC「集體負責」，同時也急切需要替數位身分證立專法，或是修法，來確保執行法源依據，以免未來無限擴權。

（中時 張理國）