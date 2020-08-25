電路板設計技術登陸 將納管

為嚴防台灣技術外流，經濟部投審會近期將預告修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，針對技術合作加嚴審查，明確規定包括轉讓、授權技術都屬需審查範圍，且加入國內產業的新興專利權利「積體電路電路布局權」為技術合作內容，明確納管電路板設計技術，以強化保障台灣半導體優勢。

經濟部接連修正嚴審陸資來台相關規定，另同步針對台商登陸「技術合作行為」加嚴控管。投審會表示，近日確將預告修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第五條，加嚴技術合作的認定、並新增納管項目。

經濟部官員表示，過去法條文字上只提及台灣投資人「提供」專門技術、專利權與大陸人民合作，用「提供」會讓人以為專指「授權」專門技術給大陸端，考慮到實務面對於技術合作的認定，將修改成「轉讓或授權」，明確化各種合作樣態、避免技術外流。

在技術合作內容部分，也將納入「積體電路電路布局權」、刪除商標專用權或著作財產權。投審會表示，電路設計技術過去常被認為是著作財產權一部分，近年業界有了積體電路電路布局權概念，這是國內產業的新興專門權利，因此特別納入這項內容。官員解釋，審查技術合作時，會從合約條件來判斷，即便電路設計技術未進行專利登記，也不會成為漏網之魚，因為會針對雙方合作的實質內容來審查，未經審查偷跑，就會處分台灣公司。



若遇台灣母公司投資大陸子公司或技術合作，官員指出，同樣需經審查，但母子公司關係要看原本投資計畫書是否包括技術合作、轉移授權協議，若有、符合需經許可或審查內容，都要經過審查才放行。