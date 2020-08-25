王文淵：中美對立 政府不能掉以輕心

工業總會理事長王文淵文25日直言，美中衝突愈演愈烈，而兩國占台灣總出口值接近六成，是台灣最重要的兩個經貿夥伴，面對當前國際情勢的變化，政府應該更謹慎因應，不能掉以輕心！副理事長苗豐強則直言，台灣要在國際舞台上佔有一席之地，與大陸建立的關係，不能夠輕易的浪費掉！



工總25日發布「2020年白皮書」，以「防疫、紓困、救經濟」為主題，從產業、能源、兩岸政策等9個面向，共提出67個議題、200項政策建言。



工總白皮書中開宗明義指出，美中貿易戰、新冠疫情形成的「雙颱」效應，對台灣政治、經濟、產業等層面帶來多面向的撞擊與影響，也讓台灣處於兩極對立之間，陷入左右為難的困境。



白皮書中更直陳，美中對立的常態化，促使RCEP加速大陸與東協、日、韓等國供應鏈整合及相互投資，然而，因兩岸關係持續低迷、ECFA因服貿協議擱置至今，不但影響台灣加入區域經濟整合進程，也將導致產業將加速外移且弱化當地台商與台灣的連結。



王文淵在開場白時指出，美中對立已經從貿易延伸到科技、產業、軍事等各個領域，政府不能掉以輕心，然而，面對ECFA擱置、兩岸情勢，他無奈表示，「我也不知道，也沒有辦法，只有自己更加努力。」



但王文淵提醒政府，ECFA的問題，主要在台灣未能加入區域經濟整合，貿易協定的覆蓋率也只有9.69％，在關稅壁壘下，台灣產業與產品難與其他國家相互競爭。



苗豐強則指出，ECFA只是一部分，企業界真正關切的，不管是RCEP、CPTPP，台灣目前都被排除在外。政府鼓勵台商回台是好事，但是台灣在海外含大陸的投資不應該被浪費掉，當全球經濟復甦時，還是得靠東南亞、東亞地區市場大的國家來帶動，況且，大陸佔台灣投資、貿易很大比重，他呼籲，千萬不要漏掉，不要把台灣在海外、大陸的投資浪費掉。



而政府的兩岸政策，工總會員不滿意度過半，是所有政策中，不滿意度最高的一項。白皮書中直陳，在兩岸關係緊繃的此刻，台灣更應發揮「以小事大」的智慧，在美中兩強對抗下，台灣應扮演關鍵性戰略角色，並建議政府應與社會對話，進行政策討論，建立一個以台灣軟實力為基礎且能與大陸對話的「兩岸新共識」，以緩解對立情勢、並重建兩岸對話管道。