查陸資第一槍 淘寶台灣遭罰41萬

經濟部投審會24日宣布，阿里巴巴集團對英商克雷達具有實質控制能力，符合「大陸地區人民來台投資許可辦法」的陸資定義，因未依法向經濟申請許可，開罰41萬元罰鍰，並限期六個月內撤回投資或改正。此案成為經濟部依實質控制力認定為陸資的首例。

對此，行政院發言人丁怡銘也表示，中資長期利用轉投資方式，實質進行未經允許投資項目，未來政府會持續對陸資轉投資嚴格把關，裁罰違法業者。

英商克雷達去年7月以10萬元成立台灣分公司，同年10月增資至2,010萬元，並成立「淘寶台灣」電商平台，克雷達雖宣稱阿里巴巴僅商標授權，但投審會發言人蘇琪彥指出，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有克雷達28.77％股權，雖未逾陸資定義30％持股認定標準，但調查過程發現，從法令與契約約定中阿里巴巴集團均可操控英商克雷達營運方針，認定對其具有實質控制力。

經濟部強調，阿里巴巴集團對克雷達符陸資來台投資許可辦法所稱的「具有控制能力」，應依法事前向經濟部申請許可，但克雷達未依法申請，投審會昨公布對其處分，開罰41萬元，並限其在六個月內撤資或改正。

至於改正，經濟部指出有兩大方向，其一維持純外資，被認定陸資的三大理由都需改善，其二改以陸資身分重新審查。但若六個月後仍未改善，「淘寶台灣」就必須下架。