藝FUN券2.0 下周一開放超商及網站登記

文化部長李永得今天宣布，第二波「紙本藝FUN券」將從8月31日至9月6日，開放年長、未成年及身心障礙者等手機弱勢族群，在超商或網站登記註冊，9月8日抽出60萬名得主。

為振興藝文產業，鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大消費，文化部在7月推出第一波「數位藝FUN券」，7月18日開放下載註冊後，超過300萬人註冊，抽籤結果總計210萬7,883人得券。

不過第一波有不少民眾屬於手機弱勢族群，李永得今天宣布，將針對65歲以上、18歲以下，以及身心障礙者等手機弱勢族群，規劃「紙本藝FUN券」，以支持文化平權及疫後藝文產業振興。

第二波「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份600元，總金額新台幣3.6億元。

「紙本藝FUN券」登記資格，首先必須是沒抽中第一波「數位藝FUN券」，且符合民國44年12月31日（含）以前出生的65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生的18歲（含）以下未成年，或領有身心障礙證明者。

符合以上3者之一的民眾，即可在8月31日至9月6日每天上午9時至晚上9時止，憑健保卡至7-ELEVEn、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台，用5個步驟輕鬆完成登記。

除了到四大超商登記註冊，「紙本藝FUN券」也開放網頁登記。文化部考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級，也邀請視障朋友一起協助測試。

符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可在8月31日上午9時至9月6日晚上9時止，以健保卡上網登記註冊。