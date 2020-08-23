捷克大陣仗來台招商 台捷投資論壇31日登場

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，是有史來最高層級的訪問團。據悉，經濟部31日將邀請近60位國內企業人士，舉行台捷投資論壇及招商媒合會，雙方將聚焦在5+2產業，包括人工智慧（AI）、資通訊、航太、循環經濟、生醫等項目進行產業投資或合作交流。另明（110）年台商前進捷克投資，可享受優惠稅率，例如股利股息大降為10％。



維特齊及布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）30日率領國會、經貿訪問團一行90人抵台，維特齊將赴立法院拜會立法院長游錫，並會見總統蔡英文，此行成員除議員，科研人士、還有企業界代表，捷克前議長柯佳洛遺孀也隨行。



官員說，參院議長相當副總統層級，是史上訪台層級最高捷克官員，具象徵意義。訪團來台防疫比照美、日團的規格，團進團出，成員搭專機前也需先檢驗。



捷克訪台團預定與我方洽談人工智慧、航太、現代化廢棄物處理等產業技術交流領域。知情人士表示，捷克提供外人投資及優惠項目，與我國推動的5+2重點項目及台灣強項十分吻合，盼爭取台商前往投資。



據悉，經濟部31日將安排一場規模逾百人的投資論壇，當天下午舉行B2B招商媒合會，我方透過電電公會等公協會安排5、60位工商企業代表與會，包括數位經濟的AI、5G、物聯網，電子及電機、資通訊，生醫科技、汽車及汽車零組件、新創發展等，都是捷克感興趣的產業交流項目，範疇十分廣泛。捷克企圖心很強，擬建構成為歐盟前四大AI人工智慧中心。



官員指出，捷克人口才1千多萬人，人均國民所得約2萬3千多美元，有汽車等重工業基礎，勞工技術水準不錯，但基本工資並不低，現折台幣約2萬多元，可作為台商前進歐盟或大歐洲市場重要跳板，在中美貿易戰及疫情雙重衝擊下，是台商尋找第二備援基地選項之一。



值得一提的是，台捷租稅協定今年5月生效，捷克成為台灣第33個全面性所得稅協定國家，預定2021年元旦起實施，有助台商在歐洲布局。台商可享受優惠稅率，包括取得股利或收取權利金收入，將從原本稅負35％降至最高不超過10％；營業利潤符合未設常設機構條件，則可免稅等。



捷克是台灣在歐洲第四大投資國，自2004年5月起正式成為歐盟會員國，台商不乏知名的鴻海、友達、群創、華碩、宏碁、合勤等，都已有前進捷克、放眼歐盟，布局全球的足跡。