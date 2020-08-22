工總2020白皮書 定調防疫、紓困、救經濟

工業總會25日將發表以「防疫、紓困、救經濟」為主題的「2020年工總白皮書」。面對中美貿易戰、疫情雙重夾擊，白皮書內容直言，台灣將面臨三項隱憂：一是，疫情有可能成為新常態，進而形成新衝擊；二是，疫情帶來了「新保護主義」的新障礙；三是，兩岸日漸極端的對立情勢中，台灣的自由貿易協定覆蓋率又偏低，不利於長期經濟發展，更成為是產業長遠發展的致命傷。

面對疫情帶來的這三項隱憂，工總在白皮書中強調，維繫台灣產業在全球供應鏈的地位為當務之急，重中之重為兩岸關係必須有所調整，朝向正向發展，才能有助於台灣在疫情新常態化下的經濟發展，也才能同步達到「防疫、紓困、救經濟」的目標。

工總指出，疫情對經濟、社會的衝擊極為嚴峻，疫情威脅何時能消失不但難測，也極有可能成為新常態，迫使各國採取各式「保障國內充足需要」的因應措施，進一步形成新衝擊，政府實應嚴肅面對，並思考必要時以赤字預算因應，因為如果紓困規模不足，以致失效，不僅導致資源虛擲，也必使經濟、產業及社會遭致嚴重傷害。

白皮書擔憂貿易戰到疫情逐漸出現「新保護主義」，未來對各國重要物資的取得恐將形成新的障礙，政府宜超前部署，盤點各項戰略物資的供需及能量，建立國家戰略儲備機制。白皮書直陳，台商全球分散布局為不可逆之勢，但大陸產業供應鏈完善，兩岸投資貿易緊密連結，短時間內很難尋找更佳替代方案，政治對立造成台商左右為難，而台灣在自由貿易協定覆蓋率偏低，更是產業長遠發展的致命傷。

工總指出，經濟發展是台灣生存的命脈，而台灣與各國的貿易連動性高，其中大陸占台灣對外貿易30％、CPTPP占24％、RCEP占57％，扣掉大陸30％RECP仍占27％，台灣因不能加入CPTPP及RCEP，嚴重影響產業競爭力，不應忽視大陸對RCEP的影響力，所以，兩岸關係必須朝向正向發展，否則將不利台灣長期的經濟發展。

白皮書建議政府，應擇機對大陸釋出善意，積極重建兩岸官方對話管道，化解對立情勢，提升各國對兩岸經貿穩定信心，讓台灣能在穩定安全的區域情勢中積極對外發展，才能有助於疫情常態化下的台灣經濟發展。