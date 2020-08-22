境外資金專法周年 吸引哪些資金回台了？

境外資金專法上路滿周年，吸引了哪些資金回台？財政部公布最新統計，首年申請匯回案件為1,022件、金額達2,166億元，已匯回案件為640件、金額為1,390億元。

根據財政部統計，資金專法首年有1,022件申請案，其中七成為個人、三成為企業，但是申請匯回金額僅四成為個人、企業則為六成，顯見台商企業為主要資金回流動能。

在已匯回案件中，目前有146件申請做實質投資，金額約449.4億元，約占已匯回資金32％。以規模而言，超過10億元共有9案，1億元～10億元有72案最多、1億元以下為65案居次。

在實質投資產業部分，以電子資訊業138.5億元最多（30.8％），民生化工業為100.8億元居次（22.4％），金屬機電業則是50.1億元（11.2％），其他業別合計約160億元（約35.6％），裡面也涵蓋大立光、國巨、和碩、技嘉等知名企業。

另外，以實質投資標的而言，有71％資金投入到設備與技術，26％為擴廠或營運的建築物，剩下3％則是其他項目；至於投資地點多位於北部（約四成），中部、南部約略為三成與兩成，跨區域投資案件為一成。

我國《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自2019年8月15日上路，台商首年適用8％稅率、第二年則適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

在今年3月以前，資金專法每月匯回金額約為80億元～120億元，相對來說較為冷清，財政部甚至一度認為可能無法達到1,333億元低推估目標。

不過，自今年3月起，中美貿易戰又起、且擴大到科技戰範圍，如美國結合英國禁止華為5G，印度與美國也接連封殺抖音。另外，在新冠肺炎疫情影響中國大陸產業鏈趨勢下，不少外資工廠遷冊至東協、迎接新南向商機，台商也不得不調整產業鏈，部分台商企業轉往東協國家，而電子產業台商則搶搭資金專法首年末班車，搶著回台擴廠。

根據財政部統計，在今年7～8月，平均每天都有20億元～30億元金額申請適用專法匯回，企業端多半從香港OBU（境外金融中心）帳戶匯回資金，個人端也是從香港帳戶匯回居多，還有一些是從免稅天堂地區如英屬維京BVI、開曼等地匯回台灣，顯見台商過去採用三角貿易方式西進大陸投資，如今將產業鏈與資金挪移回台。

此外，我國資金專法綁定CFC（受控外國企業）日出，最快2022年上路，加上現有的CRS共同申報準則自今年起交換個人在日、澳高資產帳戶資訊，未來還會擴及到企業高資產帳戶與個人所有帳戶，根據財政部反避稅政策，台商資金在海外稅負風險可能會逐年提高。