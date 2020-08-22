健保卡能查勞保、勞退？用這2步驟就可查詢

未來查詢勞保、勞退更方便了！勞保局14日公告，8月20日起，個人以健保卡號及設籍戶口名簿戶號登入「勞保局e化服務」系統，即可查詢自身勞保、勞退、農保及國保等相關資訊。

根據勞保局官網顯示，現行可查詢勞保、勞退的方式共有6種，分別為：以自然人憑證登入系統、透過勞保局行動服務APP、使用「勞動保障卡」查詢、使用郵政金融卡查詢、臨櫃查詢，以及透過電話查詢（僅限查詢勞保）。

勞保局表示，以往使用自然人憑證查詢時，需搭配讀卡機才能登入「勞保局e化服務」系統，但這方式已不符合年輕族群科技化的習慣。

勞保局說，為了突破實體自然人憑證認證限制，順應民眾需求，提供更便民安全的服務，普及e化服務對象，勞保局與國發會「我的E政府」介接建立以多因子身分核實及認證機制，8月20日起，只要以健保卡號及設籍戶口名簿戶號，就能登入系統查詢。

此外，「勞保局行動服務」APP註冊帳號也同步開放，民眾可以健保卡號及設籍戶口名簿戶號註冊帳號。

文章來源：今周刊

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