企業提發5,000元振興券 政院：目前不考慮

對於有企業界呼籲再發5,000元振興三倍券，行政院發言人丁怡銘今（20）日明確表示，今年政府舉債占GDP比例有升高，目前還沒有考慮。

丁怡銘指出，政府紓困、振興不只是三倍券而已，7月15日振興三倍券上路以來，確實已帶動民間消費，且目前三倍券仍在使用中，可以使用至年底。

蔡英文總統昨日與三三會與會企業代表座談，與會企業代表有人喊出再發5,000元振興券。丁怡銘上午在行政院會後記者會，面對媒體記者詢問時，作上述表示。

遠東集團董事長徐旭東會後受訪也表示，從企業角度當然希望再發振興三倍券，他大讚振興三倍券有效果，其他國家也來參考，但這要看政府預算夠不夠。

因應疫情振興舉債，強化國家發展，預估明（110）年累計債務未償餘額6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均32.6％，創蔡英文總統就任以來的新高。

蔡政府上台後，強調財政紀律，因此中央政府債務存量占GDP比例逐年下降，原本105年度時，中央債務存量占GDP比率為33％，逐年降低至108年度的29.7％，今年度編列預算時，略為上升至31.3％，明年度再增加1.3個百分點。

主計長朱澤民則強調，距公共債務法規定上限40.6％，還有8個百分點、1.5兆元舉債空間，已在疫情嚴峻挑戰下，盡力謀求經濟發展與財政穩健平衡。

延伸閱讀

部會加碼四振興券 產值逾百億

振興三倍券威力銳不可擋 店家銷售業績飆升大豐收

明年政府債務存量占GDP比率 五年新高

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!