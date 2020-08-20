許勝雄暫代海基會董事長 詹志宏出任副董

前海基會董事長李大維臨危授命，接掌總統府秘書長後，海基會董事長一職，將由副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄暫代，而總統辦公室主任詹志宏則將出任海基會副董事長兼秘書長、總統府發言人黃重諺接任總統辦公室主任。

昨晚傳出前立法院長王金平將接任海基會董事長，但是王金平向媒體否認這個消息，總統府更是嚴正澄清，並非報載人選。

今日上午，則有黨政人士證實，將由許勝雄代理海基會董事長、詹志宏擔任副董事長兼秘書長。海基會將於8月28日舉行臨時董監事會，通過人事案。

另有傳聞，2016年總統蔡英文第一任期時，就曾經邀請許勝雄擔任海基會董事長，但遭到婉拒，理由是擔任海基會董事長要申報財產，還要到立法院備詢，身為企業家的許勝雄沒有必要這樣做。

但是據監察院財產申報網的紀錄，並沒有海基會董事長的申報紀錄，前董事長張小月、田弘茂、林中森、江丙坤等人，都是以擔任其他公職時進行申報，海基會董事長任內沒有進行財產申報。

另外，田弘茂擔任海基會董事長時，堅持不支薪，就沒有到立院備詢的義務，間接定下海基會董事長不赴立院備詢的潛規則。

詹志宏則是蔡英文的小學同學，也是蔡英文擔任陸委會主委時期的重要戰友，因此蔡英文第一任期上任時，立刻請詹志宏來擔任總統府辦公室主任。

詹志宏回到海基會處理兩岸事務後，將由跟隨蔡英文多年的黃重諺來擔任總統府辦公室主任。

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