企業盼降營所稅 財長這樣回應

工商協進會理事長林伯豐昨日當面向總統蔡英文建議，營所稅由20％降至17％，蔡英文展現誠意表示：「我會硬著頭皮去跟財政部長說！」。行政院發言人丁怡銘今（20）日表示，蔡總統今早已指示財長蘇建榮想看看、討論看看調降營所稅，蘇建榮回應會硬著頭皮「再想想」。

丁怡銘轉述蘇建榮指出，新冠肺炎疫情當頭，國家財政困難，會硬著頭皮再想想。丁怡銘上午是在行政院會後記者會，面對媒體詢問時，作上述表示。

工商協進會理事長林伯豐昨日當面向總統蔡英文直陳，政府協助企業度過疫情難關的最有效方法，就是直接減稅，他並強烈建議，營所稅應由現行20％降至17％，蔡英文也展現誠意表示：「我會硬著頭皮去跟財政部長說！」

林伯豐向蔡英文表示，面對中美貿易戰、疫情不確定性仍高的雙重夾擊下，政府應輕稅簡政，修正不合時宜法令，營所稅應由20％降至17％。

林伯豐說，營所稅降3個百分點，一年減少的稅收約470億元，不到500億，政府既有錢紓困、振興經濟，降3個百分點的稅，應該不是難事、也不是做不到的事，況且對企業是最有效、最直接的幫助。

蔡英文雖認為減稅涉及財政平衡、財政紀律，同時負債比會提高，但她還是展現誠意用詼諧的口吻說：「我會硬著頭皮去跟財政部長說，請他傷腦筋。」不過，她接著說：「我想財政部長不是跟我說：『妳怎麼有勇氣敢到三三會？』就是會跟我說：『以後不要去三三會了，免得接到減稅的建言』！」