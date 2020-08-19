製造業產值 連黑六季

受到新冠疫情衝擊，經濟部公布今年第2季製造業生產價值為2兆9,442億元，為2016年以來同期新低，年減11.39％、為連續6季負成長。統計處表示，疫情讓全球需求下滑，再加上國際原物料價格低迷，致令傳統產業表現疲弱；所幸國內半導體高階製程接單活絡，加上遠距應用帶動伺服器、網通產品，拉升不少低迷的數據。

展望第三季，統計處指出，隨著下半年消費性電子新品陸續推出，加上5G通訊加速布建、高效能運算及物聯網相關應用快速成長，遠端服務設備需求延續，將帶動資訊電子產業生產持續暢旺；傳統產業可望隨著國際油價、鋼價緩步上揚而站穩腳步回升，但近期全球疫情再次升溫，加上中美貿易爭端未解，恐將影響國內製造業產銷表現，需審慎因應。

四大行業中，傳統產業遭受重擊，國際原油等原物料價格重挫使得化學工業第二季產值年減幅度為33.23％；而因全球需求緊縮、金屬機電工業也年減14.37％。此外，歐美市場需求急凍，加上國產小轎車及小型貨車因缺料及調整產線而減產，讓汽車及其零件業也年減22.09％。

統計處副處長黃偉傑指出，石油及煤製品業、紡織業及化學原材料業等「都是負的」，其中石油及煤製品業年減54.68％減幅最大。

四大行業中，只有資訊電子工業正熱，第二季生產價值年增10.3％，其中電子零組件業產值年增10.90％，為連續2季二位數正成長。黃偉傑表示，受惠於5G通訊、物聯網、雲端服務、高效能運算等應用擴展，加上疫情帶動遠距商機，讓相關設備晶片及記憶體需求暢旺，積體電路業年增24.60％。液晶面板及其組件業由於產品價格較去年同期低，但因產量回升，從第一季年減16.52％，減幅縮小至第二季年減3.86％。

不僅半導體產業受惠遠距應用，電腦電子產品及光學製品也因肺炎疫情推升遠端服務，讓相關設備接單活絡，加上國內產能擴增，致產值年增7.64％，已連續9季正成長。

統計處強調，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素，光以產量來看，今年第2季製造業生產指數111.40，創歷年同季新高，較上年同季增加4.77％，延續去年第3季以來正成長走勢。