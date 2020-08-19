林書豪取得台灣護照 中華隊添翼

華裔籃球球星林書豪取得中華民國護照，將正式成為我國國民，可以代表中華隊參加國際比賽。據悉，林書豪的父親林繼明19日在台北市議員鍾小平陪同下，拜訪內政部長徐國勇，表達歸化我國意願，內政部將協助林書豪申請高專人才歸化，以免喪失原有國籍。

據了解，林書豪已取得中華民國護照與入境許可證件，林書豪可能最快在9月就會入境台灣，屆時符合高級專業人才等要件，由內政部依規定審查後，協助林書豪在台設籍。徐國勇指出，林書豪的爸爸、媽媽都是台灣人，林書豪當然是台灣人，內政部是掌管戶籍的單位，他要回來打球，大家都非常高興。

林書豪1988年出生於美國加州，弟弟林書緯目前效力於台灣SBL富邦勇士隊。林書豪哈佛大學畢業後加入NBA，2012年在紐約尼克隊打出好成績，被封為「林來瘋」（Linsanity），當年被時代雜誌列為年度百大風雲人物。

2019年林書豪加入中國大陸CBA北京首鋼隊，球季期間，各隊都以犯規招數來對待林書豪，讓林書豪幾乎場場比賽都流血掛彩，網友戲稱林書豪不是打球，是被打。

林書豪已經於7月底取得中華民國護照，父親林繼明昨日拜會徐國勇，計劃進一步取得台灣戶籍，未來效力中華隊出戰國際賽。取得護照後，林書豪已算是我國無戶籍國民，未來在台灣居住一年，或經過內政部高專人才審查，將可取得我國戶籍。

內政部指出，核發護照為外交部權責，無戶籍國民取得護照後，可向內政部申請單（多）次入出境許可證，內政部將按規定辦理後核發。無戶籍國民未來若提出居留／定居申請，內政部也同樣按規定協助辦理。未來也會協助林書豪，以高專人才方案歸化我國籍。

林繼明向媒體表示，林書豪剛結束CBA賽事，目前在美國休息，未來動向交給經紀人討論，林書豪很喜歡打球，不管在哪個地方，都需要先了解和適應。