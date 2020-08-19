愛買斥資12億 打造量販3.0店

愛買睽違五年再開新店！愛買營運長莊金龍19日表示，台中水湳店耗時兩年、斥資12億元，打造全新量販3.0店型，不僅軟硬體設施全面升級，強化消費體驗，更是全台第一個綠建築量販店，試營運首日就吸引1.5萬人次，單日業績7、800萬元，也創下愛買開店紀錄，他預估該店年營業額至少可達10億元以上。

莊金龍不諱言，近年在電商衝擊及超市包夾下，量販的生存空間極具挑戰，愛買也在思考除了滿足消費者購物需求外，還能提供什麼附加價值？因此，籌備多時的3.0店引進更多Mall（購物中心）的元素，結合Hypermarket（量販店），變成愛買下一步想搶攻的Hyper Mall新型態。

愛買目前全台共15家分店，台中水湳店是愛買首家3.0店型，斥資12億打造，也是愛買歷來單店最大的一筆投資。賣場從燈光、貨架、地板、陳列方式、透明開放式廚房、空間設計到建築外觀，甚至販售商品的差異化等，徹頭徹尾改造，完全是原有愛買量販的進階升級版。

莊金龍不諱言，以往量販店追求效率跟成本，用最少的空間、擺最多的貨架、販售最多的商品，才能讓效益極大化，但此次愛買台中水湳店刻意降低貨架高度，商品陳列也減少30％，並將走道空間放大，就是希望讓消費者逛起來感受更好。

從水湳店軟硬體亮點來看，首先是愛買全台最完整的升級版代客料理服務，消費者可在賣場採買各式肉品（如A5和牛、美國肋眼、去骨雞腿等）或生鮮水產（如波士頓龍蝦、麵包蟹、石斑等），一道加價30元就有大廚現場料理，除了極具價格優勢，由顧客自己挑選食材、現場感受料理過程，也滿足五感體驗。

再者是食安標準更升級，愛買此次特別在賣場打造低溫作業室，包括生鮮水產及肉品的分切處理，以及生魚片、壽司等都在低溫作業室執行，並打造愛買全台第一個開放式透明廚房，將設備及作業流程透明化，讓顧客更安心。

此外，還有愛買全台最多元的親子設施，除了兒童手推車，還有親子遊戲區、共讀區等，未來也將推出更多親子活動，瞄準當地家庭客群，還有量販業首度引進的刺繡機，提供客製化刺繡服務。商場部份也引進餐飲、藥妝、女裝、運動、眼鏡、日系家居等29個品牌，盡可能滿足顧客生活所需，全力搶攻大台中市場。