整體經濟行為未提升 許勝雄：需籌備紓困4.0

三三會理事長許勝雄今天說，台灣部分產業受惠疫情，在第2季與第3季產值呈正成長，但整體的經濟行為並未提升，一旦急單需求消化完，第4季將受到影響，政府應要開始準備紓困4.0。

三三會例會上午在台北美福大飯店舉行，總統蔡英文、許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、遠東集團董事長徐旭東、國發會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中等人皆出席。

許勝雄在例會開始前接受媒體訪問，認為台灣電子零件、半導體產業受惠2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，第2季與第3季產值呈正成長，不過，機械設備、石化等產業卻是負成長，在這種架構下，展望第4季，將面臨許多考驗。

許勝雄說，美國、日本、歐洲、東南亞等地在第2季的經濟成長率是負的，顯見受疫情影響，大環境相當嚴苛，未來也將是漫長的經濟寒冬期。

他認為，電子零件、半導體產業等，在疫情期間的成長為正，是急單效應，但整體經濟行為並未提升，一旦第2季、第3季的急單需求消化完畢，第4季將受到影響，政府應要開始準備紓困4.0。

林伯豐則認為，台灣的紓困規模僅占GDP的6.6%，美國、日本等國家都超過10%，代表台灣在紓困上還有空間。針對全國商業總會日前呼籲繼三倍券後，再發新台幣5000元消費券，徐旭東說，發放振興券確實能達到刺激效果，但要視政府預算多寡，他也肯定振興三倍券所帶來的效益。

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