基本工資調漲 工商團體：勉強同意盼提配套

基本工資微幅調漲，工商團體多半表示能接受，但疫情嚴重衝擊產業，工商協進會理事長林伯豐今天表示，盼政府能提出配套，像是調降營所稅、企業未分配盈餘免徵5%及盡快通過紓困3.0預算等。

三三會例會今天在台北美福大飯店舉行，總統蔡英文、三三會理事長許勝雄、林伯豐及遠東集團董事長徐旭東等人皆出席。

勞動部昨天召開基本工資審議委員會，經討論決議將基本工資月薪從現行新台幣2萬3800元調至2萬4000元，時薪則由158元調至160元，仍需提報行政院決定。

對於基本工資調整，許勝雄、林伯豐在三三會例會開始前受訪，雙雙表示「還能接受」、「勉強同意」，許勝雄認為，這樣的結果是勞資雙方「找到一個可以接受的條件」；林伯豐則認為，調幅不大，但對中小企業或微型企業還是有影響。

林伯豐說，工商界盼望疫情過後再調漲基本工資，但既然已經定了，也避免勞資爭議擴大，「勉強同意」。

林伯豐進一步表示，在基本工資調漲同時，盼政府能提配套措施，如營所稅調降至17%、企業的未分配盈餘免徵5%、紓困3.0預算能盡快通過，他也表示，希望本勞與外勞的基本工資能盡快脫鉤。

徐旭東認為，基本工資每年調漲一些是應該的，但任何調幅也應考量經濟發展，如近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）衝擊產業，有些企業確實相當辛苦。

徐旭東說，「（基本工資調幅）1%不到，應該是還可以吧」，但仍要視行業別而定，有些可以，有些企業只要有任何調整都會相當辛苦。

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