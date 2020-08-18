明年基本工資微漲 月薪24,000元

勞動部18日召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資月薪調增200元至24,000元、時薪調漲2元為160元，這次基本工資調幅僅0.84％，雖是有史來最小調幅，但有超過208萬勞工受惠，全案將報請行政院核定。勞長許銘春強調，雖然受到新冠疫情影響，調幅不如以往，但期待這次調整帶動內需消費正向成長。

總統府發言人丁允恭與行政院發言人丁怡銘先後表示，感謝勞資雙方在疫情下，相互體諒與支持，讓經濟成長果實與基層勞工充分分享，又不至過度增加企業負擔，因此在多方考量下，決定尊重審議委員會結論。

勞動部表示，這次月薪調升至24,000元後，預估約155.85萬名勞工受惠，包括本勞109.77萬名，外勞46.08萬名，總計雇主每年將增加成本為22.99億元；至於時薪調升至160元，預估約52.43萬名勞工受惠，雇主將增加14.3億元成本。兩者合計有208.28萬勞工受惠。

18日基本工資審議委員會只花近4個半小時就做出決定，為近年最快。與會人士表示，受到疫情影響，今年調幅不如以往，因此從勞方期望調幅3％、資方凍漲中尋求共識，最後在1.5％時「卡關」，勞方不願再向下調整，資方也不願接受調漲。許銘春轉述時說，最終由學者專家提出折衷建議案，綜合考量消費者物價指數（CPI）年增率及經濟成長率，定調漲幅為0.84％。

許銘春指出，學者考量過去經濟成長果實由勞資雙方各分一半，但因疫情體諒資方經營困境，改為由勞方分享1/3。亦即以審議會當月為基準點，往前計算1年CPI年增率為0.167％，而同期經濟成長率為1.985％，兩者合計取1/3做基本工資月薪調幅後，得出月薪調為24,000元、調幅0.84％，並據此抓出時薪160元。

許銘春表示，蔡總統上任來，逐年調整基本工資，由上任前20,008元到明年的2萬4,000元，調幅達19.95％；時薪則由120元提升至160元，調幅達33.33％。她強調，今年面對疫情，台灣經濟受到嚴峻考驗，但政府照顧基層勞工決心沒有改變，期待這次調整讓內需消費正向成長，振興經濟，讓勞資共創雙贏。