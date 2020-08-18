基本工資微調 工商團體：含淚接受

基本工資調幅史上最低，工商團體負責人雖都表示，沒有理由反對，只能接受，但是仍然認為，在疫情衝擊下企業為存活而掙扎時，政府此時調升基本工資，不論調幅多少，都讓企業有著「政府不挺企業」的感受，因而「只能難過的含淚接受」。



總統蔡英文19日將出席三三會八月份例會，基本工資是否引發熱議頗受矚目。蔡總統上任來，年年調漲基本工資，今年儘管有疫情也不例外，預料小英總統會再次感謝勞資雙方的體諒與支持。



工商協進會理事長林伯豐指出，基本工資以「小數」、小小一點點的調幅，應付一下勞工，企業也沒有理由反對，月薪多200元、時薪多2元，對企業影響也不大，因此可以接受，但是他還是建議，外勞薪資應與基本工資脫鉤。



商總理事長賴正鎰則直言，這不是多2元、200元這一點錢的問題，而是在疫情重創企業之際，有多少企業是為了存活而掙扎，政府此時調升基本工資，不論調幅，企業感受到的是政府完全不考慮企業的困難，這才是企業在心裡上感到難過的地方，表示政府連想要挺一下企業的意願都沒有，所以，對「政府不挺企業的基本工資」政策，只能難過的含淚接受。



資方出席代表、商總副理事長許舒博會後表示，微調是勞方共識，也提出3％，但站在資方立場不是不能調，而是第四季再來調。他坦言，基本工資調整這2元、200元，對資方來說影響不大，但若真的受到疫情影響的企業可能就會直接減少時數、或少請一個人，這樣對勞工未必好。