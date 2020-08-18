愛奇藝、騰訊 禁繞道來台落地

經濟部商業司18日預告新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，其中明定愛奇藝、騰訊等陸資業者的OTT服務不能在台落地，最快9月3日起，台灣觀眾就看不到愛奇藝的節目。

經濟部表示，依據兩岸人民關係條例第35條第二項規定，網際網路視聽服務（OTT-TV）並非開放陸資投資項目，且於政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全，因此明文禁止代理經銷中國OTT服務。

經濟部官員說，過去北京愛奇藝科技公司曾在2016年申請來台投資設立子公司，並規劃經營OTT-TV業務，但此並非開放陸資來台投資的許可項目，經濟部投審會並未核准，惟依網路無界限特性，OTT-TV仍透過代理經銷商在台灣違法落地。

官員指出，為防止愛奇藝、騰訊等大陸地區OTT-TV透過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，經行政院邀集各部會討論後，決禁止愛奇藝等陸資網路影音平台繞道來台，因此指定由NCC擔任OTT-TV中央目的事業主管機關，負責督導OTT-TV相關業務。

值得注意的是，NCC上月已公布「網際網路視聽服務法」，專門納管國內外OTT業者；目前正在60天預告期內，若通過後，將是全世界第一部關於OTT的專法。

經濟部商業司這次禁止是依兩岸人民關係條例第35條第2項規定，18日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。預告期間為14天，將於9月1日期滿，若無意外於9月3日公告上路。

經濟部指出，未來預告期滿上路後，違反在台灣經銷或代理陸資影音平台業者在台上架者，將由NCC依兩岸人民關係條例第86條第4項規定查處，確認未來陸資所屬的OTT-TV無法在台落地，下月3日後看不見愛奇藝推出的大陸熱門古裝劇類似如懿傳、延禧攻略等的首播檔，還有韓劇、美劇等節目。