愛奇藝、騰訊We TV 9月3日禁在台代理服務

封殺愛奇藝。配合NCC上月訂定「OTT專法」，經濟部今(18日)也預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區個人或公司代理大陸OTT業者的商業服務。此法預計9月3日公告實施，屆時愛奇藝、騰訊We TV將不能從事會員服務，等同無法在台服務。

經濟部副司長陳秘順表示，此表公告後，台灣地區都不能代理或經銷這些大陸OTT TV業務，等同不能在台有營業行為。如果違法，將由NCC依法開罰。

北京愛奇藝科技曾於2016年來台投資設立子公司，但是經濟部以規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司投資項目給予打回票。其後愛奇藝繞道香港在台由歐銻銻娛樂代理，中國騰訊旗下影音平台WeTV也仿效，透過香港子公司在台灣上架APP招募收費會員。

為防杜愛奇藝、騰訊以迂迴方式在台經營，行政日前院跨部會會商，先是由NCC擔任OTT-TV的中央目的事業主管機關，經濟部再依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，於今日預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、其他機構，代理、經銷大陸OTT -TV商業服務。

陳秘順表示，預告將於9月1日期滿，屆時如果沒有太大意見，9月3日就會正式公告實施。

（中時 王玉樹）