經部設三路障 嚴審陸資來台

經濟部17日公布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，除陸資持股採逐層認定外，新增協議控制與併購等樣態，並限制中國大陸「黨政軍」投資之企業來台等三大方向，加嚴控管陸資規範，預計全案將在20日預告、最快年底正式上路。

經濟部投審會表示，已來台企業可自行主動向投審會申請適用新的認定標準變更為陸資，未變更也不違法，但若未來有增資、投資計畫變更等情況，就必須向投審會申請變更，否則若未主動變更，以外資身份申請、且取得核准，等於違反兩岸人民關係條例，最高可處2,500萬元罰鍰；同樣的，已來台陸資若因新標準可被認定為外資，也可主動向投審會申請變更。

投審會將預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第三條、第四條與第六條，包括修正第三地區公司的定義，增訂大陸地區投資人以協議或其他方式控制我國獨資、合夥、有限合夥或非上市櫃、興櫃公司，及併購我國非上市櫃、興櫃公司均視為投資行為，及主管機關應限制中國黨政軍所投資的企業來台投資。

投審會解釋，修正第三地區公司定義，也就是逐層審查陸資持股30％規定，以「分層認定計算法」取代現行「陸資在各層持股比例累乘」。官員解釋，從過去案例會遇到，陸資對第三地區公司雖未持股，但仍具有一定控制能力，因此透過這種方式加嚴審查。

為因應投資樣態的多元化，投審會也修正規定，涵蓋有限合夥情形，並參考美國FIRRMA法案強化外人投資審查制度，增加「協議控制」作為投資樣態，也就是說，即便陸企沒有出錢，但若透過合約協議、技術控制、經營顧問等方式實質控制時，就應循陸資規定來審查。

官員指出，近年陸資常輾轉在台設立企業後、再併購台灣公司或重要部門，但併購行為涉及交易類型眾多，新增這項規定可加嚴管理，未來不論是合併、收購、甚至分割，都必須遵守相關規定。

另投審會指出，現行規定僅限定軍方投資的企業應限制投資，但考量大陸地區黨政軍企業皆可能受大陸地區政府或政黨決策指示，有影響國家安全及社會安定之疑慮，這次將「黨政軍」投資之企業一併納入來台投資限制範圍。