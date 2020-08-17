陸資來台將逐層認定嚴審 經濟部三方向修正

經濟部預計20日預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，這次修正有三大重點，包括陸資持股採逐層認定、新增協議控制與併購投資樣態，以及大陸地區「黨政軍所投資之企業」，申請來台投資者，主管機關「應限制」其投資。

因應港區國安法通過，經濟部投審會今天發布新聞稿表示，將修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第3條、第4條及第6條，20日修正草案公告後，將有60天的預告期，聽取各界意見和看法，最快第4季就會拍板上路。

投審會指出，陸資先前為規避審查，會採用直接或間接方式投資第三地公司，因持股比例被稀釋，在現階段會被視為外資。舉例而言，陸資甲在A公司持股40％，而A再投資B公司，持股達40％，依現行「綜合持股計算法」計算，B公司陸資僅有16％，未達30％，所以不會被認定為陸資，而是外資。

為避免陸資規避審查，這次修法重點在於陸資標準改採逐層認定，針對第3條條文修正後，陸資認定是每一層檢視其持股。只要陸資在任一公司持股比例一旦達到30％，就被視為陸資，因此，上述的A公司將被認定為陸資，而非外資，B公司也會被認定為陸資。

投審會坦言，實務上確實碰過幾個例子，初始審查認定為外資，實際上卻為陸資，代表陸資刻意規避審查，為避免規避情形發生，才要修法從嚴認定。

此外，儘管有時陸資對第三地公司並未持股，卻擁有影響力，因此投審會修法，未來將採取「實質控制力」認定，不會只侷限在董事會，若擁有決策權的組織陸籍成員過半，就會認定為陸資。

同時，為因應投資行為多樣化，投審會也將修法第4條文，將新增「協議控制」與「併購」納為投資態樣之一，若陸資以協議或其他方式對台灣地區獨資、合夥、有限合夥或非上市（櫃）、興櫃公司有控制能力，就不得在台投資；同理，若有併購台灣非上市（櫃）、興櫃公司，一樣不得投資。

不僅如此，投審會將修法第6條規定，目前現行條文為，投資人只要是大陸地區軍方或具有軍事目的企業就不得來台投資；如今將該條文擴大到大陸地區「黨政軍所投資之企業」，其申請來台投資者，主管機關「應限制」其投資。

投審會說明，軍方僅為大陸政府組織之一，若投資人為大陸地區政黨、政府投資企業，可能受大陸地區政府或政黨決策指示，有影響台灣國家安全社會安定疑慮。

經濟部長王美花日前指出，原本港資被視為外資，在港區國安法上路後，如何看待港資與陸資的差異是重要的議題。目前仍未將兩者劃上等號，不過，陸資認定方式會更嚴格，特別是第三地投資問題，以及黨政軍相關企業將嚴格審視，董事會成員檢視也將擴大。

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