自律還是聯合行為 金管會槓公平會

是業者自律還是聯合行為？金管會與公平會各持己見。為防範商業火險保單殺價競爭，金管會交由產險公會「自律」，但多年來卻一再被公平會認定是聯合行為，金管會雖堅持此為法律授權的協助監理，但若公平會不接受，未來各金融公會恐難再用自律方式，維持市場秩序。

保險局局長施瓊華17日在產險公會會員大會上表示，雖然保險局向公平會力陳「金融業有其特性」，但公平會亦有其立場，認為公會自律行為不應存在，施瓊華說這是「監理配套措施」、「我們還是會堅持」，但現在不知結果會如何，只能要求各產險公司必須自己先自律，不要動用到公會自律，否則一再被檢舉，要再回頭自律，就會面臨很大的挑戰。

金管會主委黃天牧亦在產險公會會員大會上揭露保險監理四大要求，一是強化金融韌性。推動保險業者接軌17號公報，並發布推動新清償能力的5年期計畫，訂於2026年實施。透過一系列基本體質改造計畫，藉以提高財務報告透明度，及強化保險公司清償能力。

二是因應氣候變遷風險。金管會已要求保險公司2020年度ORSA監理報告，應納入氣候變遷的相關風險評估，將巨災情境納入產險業壓力測試情境，並預計在今年底推動天災風險資本納入現行RBC制度。

未來亦將研擬分階段導ICS的巨災風險資本，並參考國際發展趨勢導入氣候變遷財務揭露報告，規範產險業應揭露氣候風險相關資訊，以提升氣候變遷風險管理方法的透明度。

三是建構新金融文化。即信任可能要花很長的時間建立，但只要很短的時間便可以摧毀，產險公司應建構風險文化、危機管理，落實公平待客原則。

四是強化社會責任。保險資金來自大眾，如何在經營有成之餘，善盡社會責任，維持良好的公司形象。

黃天牧表示，保險業正面臨氣候變遷、數位科技與虛擬網絡等浪潮，所帶來的經營風險日益複雜，勉勵產險業者「安而不忘危，存而不忘亡」，同時「周雖舊邦，其命維新」，即產險業雖為老行業，但仍要持續重視風險管理，並導入金融科技與創新的重要元素，推升產險市場的競爭力，以引領永續經營。