基本工資漲定？工商團體怒：公務員先調薪

疫情重創經濟下，政府若仍執意調漲基本工資，工商團體負責人齊喊：「請政府先調升公務人員的薪資！」工商團體負責人直言，因疫情衝擊稅收，公務員明年調薪無望，卻要因疫情受創、甚至需要紓困的企業調升基本工資，豈不矛盾？



工商協進會理事長林伯豐指出，GDP、CPI、失業率等各項經濟數據都不好，況且因為疫情，很多製造業都需要政府紓困度過難關，政府若不顧民間企業的存活，非要此時調升基本工資，他強烈建議，政府先調升公務員薪水，要加薪，就大家一起增加。



林伯豐說，政府做不到的事，卻要民間企業做到，是不對的，民間企業本來就是有賺錢，就會對企業有貢獻的員工加薪，因此，若政府非要調基本工資，也應調升公務員薪水，政府政策只討好某一方，「是殺雞取卵」。



商總理事長賴正鎰也說，在疫情還在全球蔓延時談調升基本工資，無疑是在企業的「心海裡投下了一顆震撼彈！」他說，不是多少錢的問題，而是在經濟前景因疫情充滿不確定因素下，基本工資的調升，對企業造成的「經營心理壓力」是無限大。



賴正鎰指出，疫情爆發後，服務業立即陷入苦境，如今是製造業面臨訂單大幅下滑、甚至是無單窘況，製造業要面對的困難才剛要開始，此時談調升基本工資，企業「心裡壓力」會大爆炸。



中小企業總會理事長李育家則反問，如果公務員因疫情而明年不調薪，難道基本工資就不能停一次？況且很多企業還在被紓困，此時調升基本工資增加企業負擔，不是很矛盾？



李育家說，台灣中小企業6、7成是「小、微企業」，不是每家企業都有能力承擔基本工資年年調升，不少會員廠商反映，疫情沒有完全平穩前，不宜再增加企業成本壓力。他認為，企業若有能力，自然會調薪，是否有必要強迫沒有能力的人一起調呢？