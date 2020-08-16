我國增2例境外移入 澳洲、菲律賓返台確診

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，分別為從澳洲工作返台的30多歲女性及自菲律賓返台40多歲男性。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別為30多歲女性（案483）及40多歲男性（案484）。

指揮中心發言人莊人祥表示，案483今年2月至澳洲工作，8月6日起陸續出現流鼻水、鼻塞及咳嗽等症狀，8月14日自澳洲返台，入境時主動告知曾有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，送至集中檢疫所，於今日確診。

衛生單位已掌握個案接觸者共55人，其中41人為同班機前後兩排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，另同班機前後兩排旅客中，有2人未入境台灣，均為澳洲籍，將通知該國。

另一個案從菲律賓移入，莊人祥說，案484今年2月至菲律賓工作，8月8日出現咳嗽，8月12日發燒、頭痛及咳嗽加劇並味覺喪失，曾自行服藥未就醫；8月13日出現腹瀉，8月14日自菲律賓返台，於入境時主動告知曾有疑似症狀，機場採檢後送至集中檢疫所隔離，當晚出現發燒、呼吸喘症狀，由衛生局協助安排送醫收治住院，於今日確診，目前住院隔離治療。

衛生單位已掌握返台同班機前後兩排乘客共15人，均列為居家隔離對象，其他同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

台灣目前共484例確診，分別為392例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。