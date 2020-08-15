反避稅！10萬租稅天堂台商 將強制課稅

反避稅三大政策之一的CFC受控外國公司制度，財政部將在2021年8月報請行政院核定施行、最快2022年上路，估計台資企業設在BVI（英屬維京）、開曼群島等租稅天堂的紙上公司，至少十萬家將強制列入課稅的對象。

所謂接軌國際的三大反避稅政策，包括台版CRS共同申報準則、CFC受控外國公司制度，以及PEM實際管理處所。從進度上來看，CRS已上路、9月將進行首次交換，但企業最擔心的是下一個將上路的台版CFC。

據了解，2002年兩岸加入世界貿易組織（WTO）以前，我國禁止企業直接投資中國大陸，台商採用先在第三地如BVI英屬維京、開曼、百慕達等免稅天堂設立紙上公司，再以這家公司的名義，繞道投資中國大陸，這麼做還有一大好處是：可以將盈餘留在紙上公司、不做分配，藉此做法遞延課稅或規避稅負。

台版CRS上路後，因台灣沒有與免稅天堂地區簽署主管機關協定（CAA），因此台商紙上公司免受監督，甚至成為企業規避CRS的藏富之處。

為避免稅基流失，財政部2017年參考OECD（經濟合作暨發展組織）反避稅計畫的「強化受控外國公司法則（CFC）」，訂定台版CFC，內容大致比照國際標準，簡言之，就是將海外紙上公司強制列入課稅範圍。

財政部官員指出，在CFC方面，個人、企業若持有低稅率國家（營所稅率低於14％）的海外公司50％以上股份，或是有重大影響力，國稅局即可採用實質課稅原則，將海外公司盈餘按照持股比率認列海外投資收益。

一旦進入CFC課稅範圍，個人需依照最低稅負制計稅，扣除每人每年670萬元基本免稅額後，剩下的境內外所得必須合併課徵20％稅負；企業海外投資收益則同樣適用20％稅負。

財政部長期觀察發現，企業運用紙上公司的情況相當普遍，甚至兩邊董事名單完全相同，因此在CFC子法規訂定，只要企業持有海外公司20％持股，就會另外列入「關係企業」名單。

官員指出，在關係企業模式下，國稅局會特別檢視海外企業董事名單與高階主管等親屬關係、捐贈金流等細項，如符合細項規範的內容，國稅局將認定為「不當規避稅負」行為，同樣可依比例，要求台灣企業認列海外投資收益並課稅。經此調整，台商長久以來運用紙上公司避稅的做法，恐怕愈來愈走不通了。